Per anni ha subito lecon la. Dopo molto tempo la vittima, una donna oggi, all'epoca una giovanissima ragazza, ha trovato il coraggio per denunciare ricordando come la madre lasciava al suo violentatore laper far sì che poi abusasse di lei.I fatti risalgono alla fine degli anni '70, primi anni '80 a Townsville, in Australia, ma solo adesso la donna ha trovato il coraggio di parlare. Per sei anni la mamma della vittima, una donna che oggi ha 75 anni, avrebbe lasciato che il marito abusasse della sua bambina quando aveva solo 10 anni. La vittima ha subito violenze di ogni tipo, senza la possibilità di poter essere aiutata da nessuno, come riporta anche il Sun Qualche anni fa la donna decise di denunciare, ma il giudice le disse che era passato troppo tempo e che era meglio gettarsi la cosa alle spalle e andare oltre. Solo quando la mamma della vittima ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai suoi genitori, i nonni della ragazza, la verità è venuta a galla. La madre ha spiegato quello che succedeva, ha raccontato di esserne a conoscenza e anche consensiente. Oggi però la vittima ha definito il silenzio della madre terribile quanto le violenze del patrigno.Il giudice ha dovuto tenere conto dell'età della madre oggi e ha stabilito una pena detentiva pari a due anni.