Malori in crociera, il racconto choc: «Ho vomitato blu, una mia amica ha rimesso un parassita vivo». Passeggeri risarciti con 87 euro

di Redazione web

Paura sulla nave crociera. Una passeggera in vacanza con il fidanzato sulla Carnival Cruise Line, ha avuto un malore ed è stata ricoverata. Niente di speciale, se non fosse che la ragazza si è trovata a vomitare una sostanza «di un blu brillante e non ho mai mangiato nulla di blu», dice spaventata.

«È un avvelenamento»

Miranda Hill, intervista da First Coast News, ha raccontato cosa le è successo sulla nave, poco dopo la partenza da Jacksonville. «Si è trattato di un avvelenamento», dice la giovane, che ha passato metà della vacanza attaccata alla flebo in infermeria. E non è stata l'unica. Secondo il suo racconto, anche amici e altri passeggeri hanno avuto sintomi simili. «La mia amica con cui sono venuta, ha vomitato un parassita vivo».

Lunedì, secondo quanto riferito, Carnival Cruise Lines ha affermato che le persone a bordo della nave Elation presentavano sintomi di gastroenterite o influenza intestinale. Miranda, che crede di aver avuto un'intossicazione alimentare, dice che a lei e al suo ragazzo è stato concesso rimborso di 95 dollari (87 euro) ciascuno dalla compagnia di crociera dopo che la nave ha attraccato a Jacksonville. «Spero solo che facciano meglio, puliscano la loro nave, ci dicevano di lavarsi le mani ma chissà se i cuochi si lavano le mani», ha concluso Miranda Hill.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Gennaio 2024, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA