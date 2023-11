Mamma 35enne muore mentre porta a passeggio la sua bambina: «Decesso inspiegabile»

di Tommaso Cometti

Una tranquilla passeggiata, finita in tragedia. Ashleigh Vlahos, 35 anni, è morta all'improvviso, mentre tornava a casa con la sua bambina: le cause, come riporta il Daily Mail, sono ancora ignote. La tragedia è avvenuta in Australia e l'origine del malore improvviso, quindi, non è stata individuata durante l'inchiesta, e il coroner ha dovuto ammettere l'impossibilità di dare una risposta ai parenti della 35enne.

Il malore

Ashleigh Vlahos aveva raggiunto tutti i suoi obiettivi: insegnava in una scuola privata di Canberra, aveva sposato l'uomo dei suoi sogni e aveva dato alla luce una bambina lo scorso febbraio. Suo padre, Chris Vlahos, ha raccontato: «Il suo cadavere è stato trovato dai vicini a pochi passi dalla sua abitazione. La bimba era nel passeggino, piangeva.

La famiglia di Ashleigh, comprensibilmente, è sotto choc: la donna era in perfetta salute, quindi non c'è ancora una spiegazione dell'improvviso decesso. «Mia figlia era piena di vita e di energie, non aveva alcun sintomo», ha dichiarato Chris Vlahos. L'uomo ha descritto la figlia come “la figlia perfetta, una persona splendida”.

Anche i datori di lavoro di Ashleigh, del college St Edmund, hanno voluto esprimere il loro cordoglio: «Il suo impatto all'interno della nostra comunità è stato profondo. Durante la sua permanenza qui, ha lavorato con passione, con entusiasmo e con un profondo amore per i suoi studenti».

