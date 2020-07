Madre e figlio di 5 anni trovati morti, probabile omicidio-suicidio: «Lei aveva perso la custodia legale»

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unae suo, di neanche sei anni, sono stati trovatiall'interno di un ostello. La polizia, che indaga sui due decessi, considera come principale ipotesi quella dell': la donna, che aveva perso la custodia legale del figlio due settimane fa, probabilmente ha ucciso il figlio per poi togliersi la vita.Il ritrovamento dei due corpi risale a ieri mattina, in un ostello nei pressi del centro di Come spiega 20minutos.es , laè una donna di, affetta da problemi psichici e che si era vista togliere da un tribunale la custodia legale del figlio. Nella stanza in cui sono stati trovati i corpi è stata rinvenuta anche una lettera in cui la donna avrebbe spiegato i motivi di un gesto così estremo e folle.Dalle ultime informazioni diffuse dalla polizia, la donna e il figlio di cinque anni erano giunti nella pensione sabato scorso. Il proprietario, che non li aveva più visti dal loro arrivo e che non sentiva alcun rumore provenire dalla stanza, si era insospettito e aveva allertato la polizia, che ha fatto poi la tragica scoperta.