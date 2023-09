Maddy Cusack, morta a 27 anni la calciatrice dello Sheffield United: è stata la prima donna a raggiungere le 100 presenze con il club

Dramma nel mondo del calcio femminile. È morta a soli 27 anni Maddy Cusack, giocatrice dello Sheffield United. La giovane atleta era un'autentica bandiera della squadra: nella scorsa stagione è diventata la prima donna a tagliare il traguardo delle 100 presenze con il club britannico, dove lavorava anche come direttrice dell'area marketing. Solo due mesi fa aveva rinnovato il proprio contratto con lo Sheffield. Le cause del decesso di Maddy Cusack non sono state rese note. In questo momento tanto delicato, la famiglia ha chiesto la massima privacy.

È stato il club a dare notizia della morte della calciatrice con una nota: «Lo Sheffield United Football Club è sconvolto dalla triste notizia della scomparsa di Maddy Cusack. Maddy, giocatrice della squadra femminile dal 2019 e responsabile marketing del Football Club, è deceduta mercoledì. Giocatrice stimata, Maddy, 27 anni, nella scorsa stagione ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze con lo Sheffield United Women.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.