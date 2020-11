Lockdown in Gran Bretagna, come lo vivono gli abitanti? Dal rotolo con la cannella alla riscoperta delle serie tv

Coronavirus in Gran Bretagna, cosa cambia nel lockdown oggi rispetto alla prima ondata? Al di là delle misure restrittive, i sudditi della Regina Elisabetta si trovano ancora confinati in casa e, rispetto al bimestre marzo-maggio, le abitudini in qualche modo cambiano.

Leggi anche > Covid in Gran Bretagna, gli studenti universitari potranno tornare a casa per Natale: al via test di massa nei campus

Lo spiega molto bene Hayley Spencer per l'Independent: dopo le scoperte della prima ondata, i cittadini britannici si stanno adeguando alla necessità di restare in casa e devono, ove possibile, cambiare anche le abitudini di svago. Tutto questo si riflette in cambiamenti più o meno radicali. Se nella prima ondata il Regno Unito si era scoperto un paese pieno di fornai pronti a sfornare il 'banana bread', oggi c'è un dolce molto particolare ad allietare le lunghe giornate dei britannici: il rotolo alla cannella.

Hayley Spencer suggerisce poi, a chi ha un giardino, di sfruttare le belle giornate e passarvi la maggior parte del tempo, ove possibile, magari allestendo un gazebo. Cambiano anche la socialità e la fruizione dello svago. Zoom si è rivelato uno strumento 'capestro' per via delle intrusioni lavorative da parte dei superiori, Houseparty dopo un primo boom ha mostrato delle pecche sul versante della privacy. Secondo la blogger dell'Independent, molto meglio confidarsi con un diario personale che con amici e conoscenti online. Cambia tutto anche sul fronte delle serie tv, il vero appiglio di molti 'reclusi in casa': da Netflix a Amazon Prime Video, sulle varie piattaforme è possibile non solo scoprire le ultime uscite, ma soprattutto riscoprire serie del passato che, magari, in tv sono passate quasi inosservate e che invece hanno ottenuto un certo successo sul web in streaming. Nel pezzo sull'Independent, compaiono anche i nomi 'caldi' delle serie tv in streaming degli ultimi mesi: da Tiger King a The Crown, passando per Normal People, I may destroy you, Schitt's Creek e l'intramontabile Sex and the City.

Tra i vari consigli per affrontare il lockdown ci sono poi attività già sperimentate da molti durante la prima ondata: unire l'utile al dilettevole facendo dei lavori in casa oppure seguire lezioni di yoga.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Novembre 2020, 15:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA