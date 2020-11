Covid in Gran Bretagna, gli studenti universitari potranno tornare a casa per Natale: al via test di massa nei campus

Il Dipartimento dell'Istruzione inglese pubblicherà oggi, mercoledì 11 novembre, l'attesa decisione di rimandare gli studenti universitari a casa per le vacanze di Natale, al termine del lockdown nazionale (al momento previsto fino al 2 dicembre). Dal 9 dicembre, infatti, tutte le lezioni si svolgeranno online. I giovani studenti della Gran Bretagna avranno a disposizione una finestra di una settimana, a partire dalla fine del lockdown, per fare ritorno alle loro case e famiglie.

Gli studenti che faranno ritorno in Inghilterra dalle altre nazioni del Regno Unito dovranno tuttavia osservare due settimane di autoisolamento, perché non sono stati un mese in lockdown come gli inglesi. Michelle Donelan, ministro dell'Università, ha dichiarato al Telegraph: «Sappiamo che questo Natale sarà differente, a causa di questa difficile annata, ma ci impegnamo ad aiutare i giovani a fare ritorno dai propri cari per le vacanze nella maniera più sicura possibile».

Nelle prossime settimane, le università procederanno con dei test di massa sui propri studenti: chi risulterà negativo potrà partire, chi invece risulterà positivo al Covid dovrà rimanere nei campus in isolamento per dieci giorni prima di potersi muovere all'interno del Regno Unito.

