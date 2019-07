Libia, bombardamento su un centro di detenzione per migranti: almeno 40 morti

Carola Rackete è libera, il gip non convalida l'arresto della capitana della Sea Watch 3. Salvini: «La rispediamo in Germania»

Mercoledì 3 Luglio 2019, 09:45

Almenoe un'ottantina di feriti: è questo il bilancio, ancora provvisorio, di unche la notte scorsa ha colpito unin Libia. Il raid è avvenuto alla periferia orientale die la maggior parte delle vittime sono migranti africani che erano detenuti nella struttura.Secondo un testimone nell'hangar dove erano detenuti i migranti si trovavano circa 120 persone e si teme che il bilancio dei morti sia destinato a salire. Il governo di unità nazionale del primo ministro Fayez al Serraj ha accusato le forze Lna del generale Khalifa Haftar del raid aereo su Tajoura. In una dichiarazione ha parlato di attacco "premeditato" e "preciso" e denunciato "il crimine odioso". L'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale ha però negato la responsabilità del bombardamento, riferisce 'al-Jazeera' dopo l'accusa di al-Serraj.Intanto l'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, si è detta ''estremamente preoccupata'' per il raid ''e per il numero di rifugiati e migranti uccisi'' ha scritto l'Agenzia su Twitter. "I civili non devono mai essere un obiettivo".Sul raid è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi: "Occorre garantire, immediatamente, misure di seria protezione per i civili e in particolare, trasferire i migranti che si trovano nelle strutture di raccolta in luoghi al sicuro dai combattimenti e sotto la tutela delle Nazioni Unite".