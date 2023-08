Mykonos, lettini e ombrelloni illegali in spiaggia: 22 arresti per violazione di suolo pubblico, ecco dove

di Redazione web

La polizia greca ha effettuato 22 arresti per violazione delle norme sull'occupazione dello spazio pubblico sulle spiagge, durante interventi effettuati in Grecia a Mykonos, Paros e Rodi. Lo scrive Kathimerini. Durante le perquisizioni, gli ispettori hanno trovato lettini e ombrelloni sprovvisti di permessi o piazzati a meno di cinque metri dalla battigia (distanza che per legge va rispettata), e anche attrezzature sistemate in aree sotto tutela archeologica.

A Mykonos, 18 persone sono state arrestate dopo essere state scoperte a lavorare all'installazione di una piattaforma metallica di 380 metri quadrati su una spiaggia senza permesso. Arrestato anche un gestore di un negozio con l'accusa di aver sistemato senza autorizzazione 16 ombrelloni con quattro lettini in uno spazio di pochi metri quadrati.

Arrestato un imprenditore

A Paros è stato arrestato un imprenditore per aver posizionato 206 set di lettini e ombrelloni lungo una spiaggia senza permesso, così come il gestore di una struttura ricettiva che aveva sistemato 12 ombrelloni, 24 lettini, una recinzione lunga cinque metri e un gazebo in legno su una spiaggia senza permesso. Infine, a Rodi è stato arrestato un gestore di un negozio per aver piazzato 136 ombrelloni e 272 lettini, alcuni entro cinque metri dalla battigia, che impedivano al pubblico di accedere liberamente al mare.

La rivolta degli asciugamani

Da settimane in Grecia è in atto una 'rivolta degli asciugamani', in cui gruppi di cittadini occupano pezzi di spiaggia illegalmente 'privatizzatì da balneari che vanno oltre i limiti delle loro concessioni, e che in alcuni casi non permettono l'accesso al mare dei bagnanti che non affittano ombrelloni e sdraio, in violazione della legge.

