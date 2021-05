Latifa, la principessa scomparsa: pubblicata una foto su Instagram della figlia dell'emiro di Dubai

Continua il giallo della principessa Latifa, scomparsa nel febbraio del 2018. Una foto della principessa Latifa è stata pubblicata online: lo scatto, la cui autenticità non è stata ancora verificata, è stato postato su Instagram e la vede assieme ad alcune amiche in un centro commerciale degli Emirati.

Suo social media è apparsa una foto della principessa Lafita, figlia del sovrano di Dubai, dopo che a febbraio, in alcuni video pubblicati da Bbc Panorama Bbc Panorama, aveva fatto sapere di temere per la sua vita mentre era "tenuta in ostaggio" da suo padre.

La foto, come spiega il Telegraph, postata su Instagram questa settimana e pubblicata per la prima volta da Sky News, sembra essere stata scattata nel cinema Vox del Mall of the Emirates e al momento non è stata verificata la sua autenticità. Alcuni indizi la possono collocare temporalmente: le maschere sul tavolo indicano che lo scatto è stato realizzato durante la pandemia da coronavirus e sullo sfondo c’è anche una pubblicità del film “Demon Slayer: Mugen Train”, uscito negli Emirati Arabi il 13 maggio 2021. Inoltre, gli amici di Latifa hanno detto alla Bbc di aver riconosciuto entrambe le donne e che anche Latifa le conoscerebbe.

In una nota David Haigh, confondatore della campagna Free Latifa, ha dichiarato di poter "confermare che ci sono stati diversi sviluppi potenzialmente significativi e positivi", anche se per il momento "non intendiamo commentare ulteriormente in questa fase, un’ulteriore dichiarazione sarà rilasciata al momento opportuno". L’ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Londra non ha voluto rilasciare commenti alla Bbc, mentre l’Onu si è rifiutato di commentare la fotografia ma ha detto alla Bbc di attendere "prove convincenti di vita di Latifa".

Le due donne nella foto, che non hanno risposto alle domande del “The Telegraph”, hanno altri account sui social e una di loro ha commentato il post su Instagram scrivendo: "Bella serata al MoE (Mall of the Emirates) con gli amici".

Nel febbraio 2018 Latifa, uno dei 25 figli dello sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, ha tentato di fuggire da Dubai, per poi essere catturata con la forza da otto uomini armati mentre era in viaggio. Dopo la scomparsa della principessa, il padre ha fatto sapere che la figlia è al sicuro e sta bene.

