Lasciata dal fidanzato simula un sequestro di persona e lo ricatta, denunciata 25enne

Finge di essere statadopo essere stata. Jessica Nordquist, londinese di 25 anni, ha organizzato tutto nei minimi dettagli per cercare, probabilmente, di riavvicinare il fidanzato con cui si era lasciata. Ha inviato una mail con una foto di lei semi nuda legata al letto e ha fatto scattare l'allarme.Il giovane si è visto recapitare la mail in cui Jessica diceva di volere un riscatto e che se non lo avesse pagato lo avrebbe denunciato per sequestro di persona alla polizia. L'ex, reo solo di aver posto fine alla loro relazione, ha così deciso di denunciarla e in breve tempo la polizia si è resa conto che era tutta una messa in scena. La polizia postale, che ha ricevuto la segnalazione, è riuscita facilmente a risalire all'identità di Jessica che è stata denunciata.Secondo quanto riporta Metro , Jessica è stata ritenuta colpevole del reato di simulazione di reato e adesso dovrà affrontare problemi ben più gravi della delusione amorosa.