Una scena horror su una tavola di unquella vissuta da alcuni clienti che avevano ordinato del pesce. Il, evidentemente non cotto a sufficienza,, ha mosso la coda ed è schizzato via dal piatto finendo sul tavolo.La scena, avvenuta a Shenyang City in Cina, è stata ripresa con un cellulare e il video ha fatto il giro del web. La reazione dei presente è stata un misto tra terrore e ironia, con alcuni che urlavano spaventati e altri che ridevano non credendo a ciò che stavano guardando.L'unica spiegazione logica a questo evento è che il pesce non fosse del tutto cotto e alcune cellule ancora attive abbiano di conseguenza risposto allo stimolo esterno quando uno dei clienti l'ha toccato.