Pauroso incendio distrugge la casa: morti 4 bambini da 8 a 3 anni. Genitori nei guai

I lore la polizia li ha ritenuti responsabili. Natalie Unitt, 24 anni, Chris Moulton, 28 anni, di Standford, sono statiRiley, 8 anni, Keegan 6, Tilly Rose, 4, e, Olly, di 3 anni sono morti dentro la loro casa, avvolta irrimediabilmente dalle fiamme. I genitori sono riusciti a fuggire e a salvare il bambino più piccolo, Chris di appena 2 anni.Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'accusa è di omicidio colposo e negligenza. Stando a una prima ricostruzione dei fatti la coppia avrebbe potuto fare di più e mettere in salvo i bambini, cercando di aiutare non solo il più piccolo ma anche tutti gli altri. La donna è stata portata in ospedale per inalazioni da fumo, mentre il compagno ha riportato diverse ustioni. Dopo aver visto le fiamme i due sono usciti dalla finestra, ma per gli altri 4 bambini non c'è stato nulla da fare.Sono ancora in corso le indagini per capire meglio la dinamica dell'incidente. Pare che le fiamme siano divampate a seguito di una fuga di gas, e nel frattempo si prova a far chiarezza sulla pozione della coppia.