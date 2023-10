L'influencer: «Sono riuscita a scappare da una setta religiosa che come culto aveva l'incesto... i bambini nascevano senza orecchie»

di Redazione web

Amanda Rae è un'influencer e youtuber che, spesso, sui propri canali social, racconta la sua storia: è riuscita a scappare da una setta religiosa nella quale è cresciuta e che le ha lasciato nella mente ricordi negativi indelebili. L'organizzazione si chiama Davis County Cooperative Society ed è conosciuta anche come Kingston Group o The Order. Uno dei fondamenti della setta è l'incesto e, infatti, se Amanda non fosse riuscita a liberarsi di quel mondo, avrebbe dovuto sposare un parente.

Le dichiarazioni di Amanda Rae

Amanda Rae ha raccontato al podcast di Andrew Gold, la sua esperienza all'interno della setta: «Per qualche motivo, il leader dell'organizzazione ha deciso che avrebbe sposato le sue nipoti. Quindi ha sposato più parenti ma ha potuto avere figli solo con una di loro. Quindi, le persone sono state spinte a credere che le relazioni incestuose fossero la cosa giusta per il bene della setta, anche se, in realtà, provocavano solo danni. Ad esempio, quando ero in chiesa ero un'insegnante a scuola… vedevo bambini con le orecchie mancanti perché nascevano senza a causa dei miscugli genetici.

Le parole di Amanda Rae

Infine, Amanda Rae ha concluso dicendo: «È stato bruttissimo appartenere a quella setta, non volevano farci credere che sposare i nostri parenti fosse sbagliato. Io credo di avere 32 fratelli in tutto. È spaventoso».

