Kate Middleton e gli stivali da 475 sterline che indossa da 17 anni: oggi li ha mostrati di nuovo in vista a una fattoria

Da diciassette anni sono i suoi stivali preferiti e accessorio che vince, non si cambia. Kate Middleton ha indossato nuovamente il paio di stivali in pelle Penelope Chilvers al ginocchio che aveva da prima di entrare a far parte della famiglia reale. La duchessa di Cambridge è famosa per il suo amore per il riciclaggio e ha mantenuto la sua reputazione anche oggi, durante una visita a una fattoria con il principe William.

Kate, 39 anni, ha indossato i suoi stivali da 475 sterline che possiede dal 2005 anni mentre si recava a Darlington per visitare Manor Farm. La duchessa ha mostrato un look casual durante la visita, scegliendo di indossare una giacca da tiro da 190 sterline dell'azienda danese Seeland con molti dei suoi pezzi preferiti, tra cui un maglione da 195 sterline del marchio sostenibile Troy London.

