Kate Middleton, davvero la principessa fa i regali di Natale in un supermercato lowcost?

Negli ultimi anni, Kate Middleton è stata avvistata sgattaiolare fuori dal palazzo per dedicarsi al suo shopping natalizio, non stupisce che la principessa si impegni a conservare una certa riservatezza in merito, ma ora sappiamo il perchè.

Che la principessa del Galles non ami l'ostentazione si sa, ma mai avremmo pensato che il suo fornitore di shopping natalizio fosse un supermercato a buon mercato... ebbene si, il brand The Range, ha ospitato numerose volte o shopping di Kate.

La tradizione di famiglia

Si tratta però di una scelta ben meditata, non è che Kate abbia il braccino corto, ma si tratta di una tradizione della famiglia Windsor.

Il giorno di Natale, la famiglia Windsor, essendo nata in una condizione agiata e potendosi permettere acquisti costosi tutto l'anno, ha la tradizione di scambiasi regali simpatici e poco costosi che possano strappare un sorriso.

