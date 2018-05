Jim Carrey, dal cinema alle vignette satiriche contro Trump, i repubblicani e la lobby delle armi

Trump difende l'uso delle armi e mima il Batclan: «Fossero stati armati: bum, bum...»

Did anyone watch 60 minutes last night? Hell of a piece about a poor kid from Greece named Giannis Antetokounmpo who’s making it big in the NBA. America still has some magic. Pity you have to wade through so much cultural sewage to find it. ;^} pic.twitter.com/H4BTPcw8bu — Jim Carrey (@JimCarrey) 27 marzo 2018

In his desperate and neverending quest for significance, bleaching the bottom teeth just wasn’t a priority. Giuliani was back! And his breath was badder than ever! pic.twitter.com/oZyCiUiEPX — Jim Carrey (@JimCarrey) 13 maggio 2018

Someday they’ll say we turned a blind eye to the suffering and slaughter of our own children and gave ourselves over to scoundrels and sadists. The NRA is a national disgrace. The venom of greed is killing America. pic.twitter.com/bhiMMHTVGN — Jim Carrey (@JimCarrey) 13 maggio 2018

“Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves”



Matthew 7:15 pic.twitter.com/IEnTOaPkKw — Jim Carrey (@JimCarrey) 28 aprile 2018

Martedì 15 Maggio 2018

Non solo cinema per. Il celebre attore statunitense, 56 anni, da anni è impegnato come attivista democratico e si è sempre mostrato molto critico nei confronti della, la lobby delle armi, e del. Negli ultimi tempi, però, l'attore noto per Ace Ventura, Scemo e più scemo, The Mask, The Truman Show e Se mi lasci ti cancello (solo per citarne alcuni), si sta dando da fare come, 'esponendo' le sue graffianti creazioni suNel mirino di Jim Carrey c'è ovviamente, criticato sia per la politica interna che per quella estera. L'attore, però, non risparmia dure accuse neanche ad altri esponenti del Partito repubblicano, come il vice di Trump,, che viene descritto come uno psicopatico, o l'ex sindaco di New York,, ora legale del presidente degli Stati Uniti. Di Giuliani, ad esempio, Jim Carrey dice: «Nella sua continua ricerca di importanza, lo sbiancamento dentale non era una priorità. Giuliani è tornato, e il suo alito è ancora peggiore!».La vera battaglia che Carrey sta combattendo, però, è quella contro la. Da sempre un sostenitore della necessità di norme più rigide sul possesso delle armi, l'attore non ha gradito il nuovo presidente eletto dalla lobby, un ex tenente colonnello implicato in uno scandalo in Iran negli anni '80,. Jim Carrey lo ha rappresentato con il corpo di un serpente e una scia rossa, a indicare il sangue, che cola dalla scritta Nra: «Un giorno ci diranno che abbiamo chiuso gli occhi di fronte alla sofferenza e al massacro dei nostri stessi figli e che ci siamo arresi ai farabutti e ai sadici. La Nra è una, il veleno della sua avidità sta uccidendo l'America».Molto attento ai temi sociali oltre che a quelli politici, Jim Carrey non ha risparmiato attacchi neanche ad un collega, popolarissimo, come. Dopo i continui processi per molestie del capofamiglia de I Robinson, Jim Carrey ha scelto una citazione di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Matteo: «Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci».