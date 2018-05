This video is INCREDIBLE!! Parenting done RIGHT 🇺🇸 pic.twitter.com/felOU31dhf — Kendall Jones (@_Kendalljones_) 5 maggio 2018

Un grande successo di pubblico per la convention annuale della, la lobby statunitense delle armi che genera da sempre controversie ma che è molto apprezzata dal presidente: nello scorso weekend oltre 70mila persone hanno visitato, a, gli 800 stand delle varie case produttrici. Tra loro c'era anche undi appena, in compagnia della sua famiglia, che è stato protagonista di un video molto discusso.A pubblicarlo, su, è stata, attrice, cheerleader e attivista pro-armi. La donna, che ha incontrato il bambino, ha chiesto una dimostrazione e il piccolo, con rapidità e naturalezza, ha fatto vedere come si carica e scarica un, sganciando e rimettendo al suo posto il caricatore. Alla fine il bambino dà il cinque alla donna, che su Twitter ha dichiarato: «Questo video è incredibile, ecco come si fa bene il ruolo di genitori».