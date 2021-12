Un'infermiera in Israele riceve per prima la quarta dose: «Sono onorata e ho fiducia»

A un anno esatto dall'inizio della campagna di vaccinazione contro il Covid in Italia e in Europa, in Israele cominciano a somministrare le quarte dosi. È una donna la prima persona ad essere vaccinata con la quarta dose. Si chiama Orna Rahminov ed è infermiera presso l'ospedale Shbea di Tel Aviv.

Leggi anche > Quarantena, ora il governo pensa a nuove regole. Figliuolo: «Ne ho parlato con Speranza, scienziati a lavoro»

La struttura ha avviato oggi uno studio sull'efficacia del secondo booster che sarà inoculato a circa 150 membri dello staff medico dell'ospedale.Israele è il primo Paese a scegliere la quarta dose, ma ha dilazionato l'avvio della campagna in attese di nuovi riscontri. «Onorata di essere stata scelta - ha detto Rahminov sul sito Facebook dell'ospedale - Ho fiducia nei vaccini».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA