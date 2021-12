Omicron devasta le vacanze di Natale: quasi ottomila voli cancellati nel weekend

Con Omicron scoppia il caos per le compagnie aeree: durante il weekend di Natale circa 7.900 voli sono stati cancellati dalle compagnie aeree di tutto il mondo, con l'ultima variante del Covid che ha continuato la sua ascesa fulminea durante le vacanze. Il boom di cancellazioni è avvenuto per via dei focolai tra gli assistenti di volo e il personale delle compagnie, con centinaia di casi di contagio da Covid.

L'Europa è attualmente la regione con il maggior numero di casi al mondo, con 3.022.868 casi negli ultimi sette giorni o il 57% del totale globale, nonché il maggior numero di decessi, seguita dall'area che comprende Stati Uniti e Canada (1.421.516 casi) . La Francia ha varcato in particolare la soglia dei 100.000 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore sabato, il giorno di Natale, un record assoluto nel Paese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 09:05

