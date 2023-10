Israele: scontri con Hamas, colpiti 300 obiettivi. Ucciso comandante battaglione della Brigata Nord

di Marco Ventura

Tre donne disperate siedono contro un muro di maioliche bianche e solo una, quella in mezzo, Daniel Aloni, parla dritta in una telecamera. Alla sua destra, Yelena Trupanov annuisce sottolineando una frase o l’altra della compagna di prigionia che si agita sempre di più e alla fine urla con tutto il fiato che ha in gola e un’angoscia non più trattenuta: «Ora! Liberaci ora!». Alla sua sinistra, Rimon Kirsht guarda a terra col capo reclinato, assorta nei suoi incubi. È il primo video diffuso da Hamas con l’appello di ostaggi israeliani, tre donne rapite il 7 ottobre e portate a Gaza. Ognuna ha già nel petto il peso del lutto. «Ciao Bibi Netanyahu», esordisce Daniel. Scandisce le parole in un crescendo di rabbia e dolore. «Siamo prigioniere di Hamas da 23 giorni. Sappiamo che doveva esserci un cessate il fuoco, tu avresti dovuto liberarci tutti, e invece stiamo qui sotto le bombe... Rilascia i loro prigionieri, liberaci, facci tornare alle nostre famiglie! O vuoi ucciderci tutti usando il nostro stesso esercito? Non basta che siano stati ammazzati cittadini israeliani? Stiamo pagando il tuo fallimento, politico e militare. Ti sei impegnato a liberarci e invece veniamo puniti per quel vostro pasticcio del 7 ottobre. Nessuno è venuto in nostro aiuto, nessuno si è preso cura di noi. Siamo innocenti, paghiamo le tasse allo Stato. Ma siamo prigionieri e tu vuoi ucciderci». Infine, l’appello accorato, urlato: «Liberaci ora! Ora!». A squarciagola.

Daniel non è da sola nella sua prigione. Si sa quasi tutto delle tre donne ostaggio. Lei è stata rapita il 7 ottobre con Emilia, la figlia di 6 anni, mentre era in visita dalla sorella gemella, Sharon Aloni Konio, nel kibbutz di Nir Oz. Sharon è stata portata via insieme al marito e alle figlie gemelle di 3 anni. Yelena stava nello stesso kibbutz insieme a sua madre, al figlio e alla fidanzata del figlio. Tutti sequestrati. Il marito è stato ucciso subito. Del marito di Rimon, rapita nel kibbuts di Nirim, non si sa nulla, nella migliore delle ipotesi è tra gli ostaggi. Alle accuse di Daniel Aloni, terrorizzata da Hamas e forse con un preciso copione da seguire, il premier Netanyahu risponde con un messaggio. «Vi abbraccio. Il nostro cuore è con voi e con tutti gli altri ostaggi. Stiamo facendo il possibile per riportare a casa tutti i rapiti».

Le trattative proseguono, in Qatar, in Libano e in Iran. Ma a Teheran gli Ayatollah fanno sapere che qualsiasi tentativo di liberare gli ostaggi si scontra con la prosecuzione dell’operazione di terra israeliana. In Qatar nel fine settimana è volato il direttore del Mossad, David Barnea. «Vedendo le immagini di questi tre ostaggi che invocano la libertà e ancora di più quelle di un bambino nelle braccia di un orco in un Kibbutz, la prima cosa che viene in mente è dire: facciamo qualsiasi cosa pur di liberarli», dice Alfredo Mantici, già capo degli analisti del Sisde e professore di Intelligence all’Unint.

«Poi, però, subentra una riflessione più razionale: il 7 ottobre Hamas non ha compiuto solo un atto terroristico con presa di ostaggi, ma ha dichiarato guerra allo Stato di Israele con un’azione a sorpresa paragonabile a quella giapponese a Pearl Harbour, che però colpì soprattutto militari, marinai americani». La conseguenza è che «più che ostaggi, a Gaza ci sono prigionieri di guerra, che nella storia sono stati vittime dei loro connazionali, per esempio nel febbraio 1945 gli inglesi di notte, gli americani di giorno, bombardarono Dresda uccidendo più di mille prigionieri alleati in un campo alle porte della città». Inoltre, mentre gli ostaggi di Entebbe erano tutti raggruppati, in questo caso probabilmente «sono stati separati e distribuiti in decine di piccoli gruppi in tunnel sofisticatissimi, la possibilità di liberarli tramite blitz è irrealistica». Se sono prigionieri di guerra, «bisogna prima vincere la guerra, così la pensano i leader militari israeliani». Un’analisi fredda, che rievoca le tragedie del 1945, più che gli ostaggi occidentali in mano a Saddam («lui si rese conto dell’errore politico e li liberò») o dell’Isis, in cambio di denaro. “L’Impero del Sole”, di J.G. Ballard, racconta come la comunità civile inglese di Shangai fosse stata deportata nel ‘42 nel campo di Lunghua e liberata 3 anni dopo. «Alla fine della guerra», chiosa Mantici.

