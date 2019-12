Ingaggia un sicario per uccidere l'ex della nipote, arrestato un militare in pensione

Sabato 21 Dicembre 2019, 18:52

Undi 52 anni, in pensione da qualche mese, è statocon l'accusa di avereper. L'uomo, zio di una donna che aveva denunciato il suo ex per, era deciso a vendicarsi.È accaduto a Villanueva de Alcardete (Toledo), in: il 52enne S.G.M. è accusato di averper uccidere l'ex fidanzato della nipote e di aver incaricato l'uomo, un, di far sembrare la morte un apparente caso di suicidio. Come riporta 20minutos.es , le indagini erano partite la scorsa estate, quando la vittima, un agricoltore di nome, aveva denunciato alla Guardia Civil che il sicario lo aveva contattato per svelargli i piani dell'ex militare.Il 34enne marocchino, A.T., aveva chiesto al 52enne 15mila euro di acconto e altri 30mila a 'lavoro' concluso. Nonostante il pagamento dei 15mila euro iniziali, il sicario aveva deciso di 'tradire' l'ex militare, rivelando alla vittima le sue intenzioni e offrendo anche, dietro compenso di tremila euro, l'audio del 52enne che lo incaricava di svolgere la missione. Dopo aver incontrato il sicario, José Manuel G.G., che era stato denunciato dall'ex fidanzata e nipote dell'ex militare per maltrattamenti, aveva quindi deciso di sporgere denuncia alla Guardia Civil.Dopo una lunga serie di indagini, avviate ad agosto, questa settimana la Guardia Civil ha arrestato il 52enne, pensionato con un indennità di servizio a causa di una invalidità. Le accuse sono quelle di aver voluto commissionare l'omicidio dell'uomo e farlo sembrare un suicidio per non destare sospetti in un paese di appena tremila abitanti.