Infertilità inspiegabile per i medici, dopo 8 anni diventano genitori di 4 figli: «Era il nostro sogno». Ecco come ci sono riusciti

Hanno dovuto aspettare otto anni per diventare mamma e papà. Adesso hanno quattro figli di cui tre gemelli, nati utilzzando l'inseminazione artificiale. È la commovente storia di Zac e Brittney Wolfe di St. Mary's, in Pennsylvania. I due si conoscono sin dai tempi del college, poi si sono sposati e hanno cercato di realizzare il loro sogno, quello di creare una famglia.

Infatti al "Good Morning America", il neo papà di 32 anni ha dichiarato: «Abbiamo sempre parlato di una grande famiglia. È qualcosa che sognavamo».

La storia dei Wolfe

La giovane coppia ha cercato per otto anni di avere figli, ma sempre senza successo a causa di infertilità. Il lungo viaggio dei Wolfe per diventare genitori è iniziato subito dopo il matrimonio nel 2015.

Anni dopo, il 19 ottobre 2023, Brittney Wolfe ha dato alla luce tre gemelli, due femmine e un maschio, concepiti tramite l'adozione di embrioni.

Percorso stressante

Sul lungo viaggio che li ha portati a diventare genitori, Zac Wolfe ha dichiarato: «Lavoravamo entrambi a tempo pieno, viaggiavamo anche due ore a tratta per raggiungere la clinica della fertilità. È stato molto difficile gestire le iniezioni e i farmaci che Brittney doveva prendere come parte del processo di fecondazione in vitro».

La coppia ha confessato che un percorso così lungo è stressante anche per la relazione e mette a dura prova l'intimità della coppia. Tra visite, viaggi, spese e incidenti di percorso, i neo sposini hanno deciso di adottare il loro primo figlio, in attesa che il processo di fecondazione desse i suoi frutti.

Il 32enne ha confessato che sull'origine dell'infertilità i medici non riuscivano a dare una spiegazione scientifica. «All'inizio non eravamo sicuri se fosse stato anche a causa del mio infortunio. Sono rimasto paralizzato dalla vita in giù dopo un incidente automobilistico nel 2011».

Il traguardo

Mentre la coppia continuava a combattere contro l’infertilità, una chiamata dal Tennessee stravolge il loro destino: Zac e Brittney vengono accettati nel programma di trasferimento di embrioni in una clinica grazie alla quale riusciranno a realizzare il loro sogno.

Le parole del giovane papà: «I medici ci avevano detto che c'era una probabilità inferiore all'1% che i tre embrioni risultassero gemelli. Invece ce l'abbiamo fatta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 14:15

