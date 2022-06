India, il piccolo Rahul come Alfredino: cade in un pozzo, salvato dopo 5 giorni. «Sta bene»

Un bambino, caduto in un pozzo cinque giorni fa, è stato estratto vivo e salvato dai soccorritori. Succede in India, dove si registrano così due miracolosi interventi analoghi nel giro di poche ore.

Leggi anche > Cade in un pozzo di 150 metri, bambino di 18 mesi estratto vivo dall'esercito: rimasto sotto terra per ore

Rahul Sahu, 11 anni, era caduto in un pozzo artesiano a due passi da casa, nello Stato del Chhattisgarh, cinque giorni fa. All'alba di oggi, è stato finalmente estratto vivo e portato in ospedale, dopo oltre 100 ore passate imprigionato in un pozzo. La conclusione positiva della complessa operazione di recupero si deve al dispiegamento di quasi 500 persone, tra operatori dell'esercito e della National Disaster Response Force (NDRF), la Protezione Civile Indiana.

Teams from the National Disaster Response Force (NDRF) and state disaster response force (SDRF) have been assisting in the rescue operations.#Rahul is responding and has eaten a banana and taken water in the morning. pic.twitter.com/GogJsF1PR3 — Manish Shukla (@manishmedia) June 11, 2022

Il bambino, che è sordomuto, era stato tenuto sotto controllo minuto per minuto e aiutato a respirare grazie a sofisticate tecnologie, tra cui una telecamera e una conduttura per l'ossigeno, che lo avevano raggiunto a 24 metri di profondità. Portato in ospedale, le autorità locali fanno sapere che è in buone condizioni di salute.

Historic successful rescue operation "जिंदगी". Rescue of Rahul "The Brave Boy". Great solute to the "National Disaster Response Force (NDRF)" & "State Disaster Response Force (SDRF)" for this historic successful rescue operation "जिंदगी". #rescue #rahulrescue #NDRF #SDRF #Jindegi pic.twitter.com/cuaQmC75dq — Deepak Muduli (@ErDeepakMuduli) June 15, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Giugno 2022, 14:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA