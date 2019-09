India, in arrivo un sito e una app per tutelare e 'adottare' le mucche

Martedì 10 Settembre 2019, 12:46

La devozione religiosa diventa 2.0. In, dove lesono state a lungo considerate sacre dagli induisti, una delle credenze religiose maggioritarie del paese, sta per arrivare una forma didecisamenteper i tanti animali, spesso randagi, che si aggirano nelle strade. Come riporta l'Independent , nello stato delil governo locale ha deciso di lanciare un sito e una app per smartphone che permetterà a chiunque di, con la possibilità di effettuare donazioni di diversa entità e tutelare così i bovini, venerati ancora dagli induisti più attaccati alla tradizione. In diverse zone dell'India c'è un grosso problema di randagismo: le leggi hanno proibito l'uccisione di determinati capi di bestiame, ma molti agricoltori hanno finito per abbandonare le, che così non vengono più sfamate né munte.Per questo motivo, da tempo, inesistono dei rifugi per, dove gli animali vengono adottati e curati, come avviene ad esempio nei canili. Il sostentamento di una mucca non è proprio economico, se si considera che in, per tutta la durata della vita del bovino, costa almeno 300mila rupie (poco meno di 4mila euro). Il governo del Madhya Pradesh ha quindi deciso di finanziare questi rifugi, aprendo la possibilità a tutti di fare donazioni, seguire gli aggornamenti dai ricoveri dellee acquistare anche i gadget: tutto sul web, navigando da browser nel sito dedicato o utilizzando una app sullo smartphone. Il lancio del sito e dell'applicazione arriveranno nei prossimi giorni, e c'è già chi si dice molto curioso soprattutto dalla sezione del negozio: tra i gadget in vendita, ce ne sono alcuni molto particolari, creati con urine e sterco di mucca.