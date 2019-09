«In quell'hotel sono dei filonazisti», cliente condannato per la recensione negativa

Lunedì 9 Settembre 2019, 22:57

Untedesco, che era rimasto sbigottito dopo aver notato le foto di unnell'in cui aveva passato le vacanze in, aveva deciso di lasciare due, fortemente negative, sia suche su, due popolari portali dedicati ai viaggi. L'uomo, però, è stato condannato e costretto a rimuovere i due giudizi negativi: ecco cosa è successo. Come spiega il quotidiano austriaco Der Standard , il turista tedesco nel 2018 aveva fatto un viaggio nele pernottato in un hotel di. Nella hall, l'uomo aveva notato i: uno di loro indossava ladell'esercito della. Tornato a casa, l'uomo aveva deciso di denunciare l'esistenza di quelle foto, lasciando questi giudizi nelle sue: «Evitate di andare in quel posto, è gestito da filonazisti».Le recensioni su Booking e Tripadvisor non erano sfuggite alla, un albergo a conduzione familiare. I due uomini raffigurati, infatti, sono lo zio e il padre della donna, che a quel punto aveva deciso diper diffamazione. Come ha spiegato la donna, quella foto è l'unica in suo possesso dello zio, caduto durante la Seconda guerra mondiale. Un legale della proprietaria ha spiegato: «Non potevamo fare altrimenti, il nome della mia assistita e della sua struttura è stato associato chiaramente a simpatie per il».Dopo la denuncia della donna, ilha condannato il cliente a rimuovere immediatamente le due recensioni negative. «In questo caso, la tutela dell'onore e della reputazione della denunciante sono superiori alla libertà di espressione del denunciato», hanno scritto i giudici nella loro sentenza. Tutto finito? Macché, laè destinata a durare. L'uomo, infatti, ha annunciato di voler fare, spiegando di poder dimostrare che i due uomini non erano semplici militari austriaci, costretti a giurare fedeltà aldopo l'annessione (Anschluss) al Terzo Reich del 1938, bensìdel partito fondato da. In molte regioni dell'Austria, specialmente quelle montane, la maggior parte delle persone appende all'ingresso di casa le foto dei parenti deceduti e gli hotel a conduzione familiare non sembrano costituire eccezione.