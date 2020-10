Incendio in casa, 15enne non riesce a fuggire: la mamma torna dentro e muore abbracciandolo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 22:43

Il figlio, così lain fiamme per morire accanto a lui. Una storia di amore materno infinito quella di Feda Almaliti, 43enne di Fremont, in California, che non vedendo uscire dalla casa in fiamme il figlio diè tornata indietro per non lasciarlo soloLa loro casa è stata avvolta dalle fiamme in poco tempo, la donna ha quindi provato ad uscire, ma quando era fuori si è accorta che Muhammad, il figlio 15enne affetto da autismo, non era riuscito a seguirla. Senza pensarci nemmeno un secondo la donna è tornata in casa per provare a salvarlo, ma le fiamme erano ormai troppo alte e non è riuscita a fare nulla, rimanendogli accanto in in momento così drammatico.I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno raccontato di aver visto la donna rientrare in casa. I primi pompieri che son riusciti a entrare in casa hanno scoperto madre e figlio che giacevano esanimi in una camera da letto sul retro al secondo piano della casa abbracciati l'uno all'altra. Ad ucciderli, come riporta il Daily Mail , sono state le esalazioni tossiche e a nulla è servito l'immediato intervento dei sanitari.