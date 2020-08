«Il covid può essere trasmesso dagli asintomatici a oltre un metro e mezzo di distanza», il risultato di un nuovo studio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 20:34

Ilpuo essere trasmesso anche daglia oltre. A rivelare i nuovi dati sono gli scienziati dell’Australian National University, guidati dal professor Sotiris Vardoulakis che hanno analizzato l'andamento dell'infezione, dimostrando come le particelle viaggino anche a diversi metri nell'area.I risultati dello studio, pubblicato sull’Australia and New Zealand Journal of Public Health, confermano che particelle di maggiori dimensioni possono essere trasportate da goccioline respiratorie che si depositano tra un metro e 1,5 metri da una persona che tossisce o starnutisce. Ma la ricerca ha anche dimostrato che particelle più picccole, ma altrettanto pericolose, possono diffondersi a oltre 1,5 metri da persone asintomatiche, quindi che non emettono tosse e starnuti. «Le goccioline possono essere fino a 50 volte più piccole di un capello, invisibili all’occhio umano. Temiamo che la trasmissione del virus possa avvenire attraverso una serie di percorsi ambientali», aggiunge Vardoulakis.Gli esperti sottolineano l'importanza di far ventilare gli ambienti, poi si aggiunge che i depuratori d’aria dotati di filtri HEPA (High-efficiency particulate air) possono rimuovere la polvere o il polline che potenzialmente trasporta il virus.