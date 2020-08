Coronavirus, morta la vedova del Boss delle cerimonie in seguito al focolaio nell’hotel Sonrisa

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Agosto 2020, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta, la vedova del, dopo aver contratto il. La donna, 80enne, era stata ricoverata nell'ospedale Cotugno di Napoli, dopo essersi ammalata a seguito della diffusione di un focolaio nella famosa villa del programma di Real TimeNei giorni scorsi la villa dove si celebrano le cerimonie era stata chiusa e si era proceduto alla sanificazione dopo che due dipendenti erano risultati positivi al Covid., attuale titolare della villa, subito dopo la diffusione della notizia sui social, aveva rassicurato i followers dicendo che tutti in famiglia stavano bene, ma poi la situazione è precipitata.si è ammalata e, data l'età alcune patologie pregresse di cui soffriva, le sue condizioni si sono subito aggravate. La vedova Polese è stata ricoverata per 15 giorni, pur non avendo di fatto sviluppato i sintomi del Coronavirus.