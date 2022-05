Non solo Italia: l'hotel di Ibiza non trova personale e offre 200 euro ai dipendenti che reclutano gli amici

L'hotel non riesce a trovare personale in vista della stagione estiva ed escogita una possibile soluzioni. Ai dipendenti vengono infatti promessi 200 euro di premio per ogni nuovo impiegato reclutato, magari tra amici e familiari.

Succede all'hotel Hard Rock di Ibiza, di proprietà del Gruppo Palladium. A darne notizia è il quotidiano El Pais, che parla dell'annuncio pubblicato nella bacheca della struttura alberghiera, il quale invita a reclutare «un amico per la band. L'albergo infatti è a tema rock e 'band' è un modo colloquiale con cui la direzione dell'hotel si riferisce al suo staff. Il settore turistico delle Baleari, in questa stagione, è in una forte crisi di personale e quest'annuncio ne è un ulteriore prova.

El Pais ricorda che a Ibiza il problema della mancanza di forza lavoro è tale per cui la Confederazione spagnola di alberghi e alloggi turistici ha aperto al ritorno al sesto giorno lavorativo, una misura che al momento non è prevista dal contratto collettivo dei lavoratori alberghieri delle Baleari, fatto da 40 ore di lavoro per cinque giorni di lavoro e due giorni di riposo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Maggio 2022, 18:46

