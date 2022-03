Guerra in Ucraina, diretta. Bombe su Kharkiv e Kiev, Kherson è dei russi ma Mariupol resiste. Oggi si torna a negoziare

Guerra in Ucraina. La diretta minuto per minuto. Nella notte nuovi bombardamenti sulle città, da Kharkiv a Kiev. Quattro esplosioni sono state udite nella Capitale, poco dopo che è scattato l'allarme aereo. Le prime due nel centro, altre due vicino alla stazione della metropolitana Druzhby Narodiv. Lo riporta il Kyiv Independent. A Kharkiv sono state colpite almeno tre scuole e la Cattedrale dell'Assunzione della città. Gravi danni sono stati inflitti anche a Okhtyrka, dove decine di edifici residenziali sono stati distrutti. Oggi ripartono i negoziati ma Zelensky in un videomessaggio lanciato nelle prime ore del mattino ha avvertito che «che non rinunceremo a ciò che è nostro».

Secondo round di colloqui

La Corte penale internazionale apre un'indagine su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina e l'Onu approva con una maggioranza schiacciante la risoluzione contro Mosca per l'invasione, chiedendo un ritiro «immediato» delle truppe e condannando le minacce nucleari del Cremlino: nell'ottavo giorno del conflitto aumenta la pressione internazionale sul presidente Vladimr Putin, ma anche l'offensiva delle sue forze, con la conquista di Kherson (sud) e almeno quattro attacchi a Kiev, due dei quali nel centro della capitale. È previsto per questa mattina il secondo round di colloqui con Mosca per arrivare a una tregua: il luogo dell'incontro rimane top secret, ma secondo un membro della delegazione ucraina non si terrà più nella foresta bielorussa di Belovezhskaya Pushcha, come era emerso ieri.

UCRAINA, LA DIRETTA

Ore 7.49 - Le forze armate ucraine fanno sapere che la città di Mariupol resta sotto il loro controllo, dopo che i russi che «senza successo» hanno tentato di conquistarla. Lo scrive la Bbc. citando un comunicato. La città - considerata un punto chiave dagli invasori, visto che consentirebbe il collegamento tra le truppe russe che avanzano da sud e da est - ha subito pesanti bombardamenti. Secondo il comunicato delle forze ucraine, l'offensiva russa continua nella zona di Kiev, in particolare nei centri di Vyshgorod, a nord della capitale, a Fastiv (sudovest) e Obukhiv (sud).

Ore 7.12 - «Qui non avrete pace, non avrete da mangiare, non avrete un momento di calma». Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un nuovo messaggio diffuso alle prime ore di oggi, otto giorni dopo l'inizio dell'offensiva militare russa mentre si attendono nuovi colloqui tra le parti. Ci sarà solo, ha incalzato, una «resistenza tanto agguerrita che ricorderanno per sempre che non rinunceremo a ciò che è nostro». Dall'inizio dell'invasione, ha rivendicato, l'Ucraina ha sventato i piani che il «nemico» preparava da anni. Stando al presidente ucraino, sono morti circa 9.000 russi. Ieri la Difesa ucraina parlava di 5.840 russi morti. Sempre ieri il ministero della Difesa russo ha fornito per la prima volta un bilancio ufficiale delle perdite dall'inizio dell'invasione, confermando un bollettino di 498 soldati russi caduti. Secondo Zelensky è basso il morale delle truppe russe e ogni giorno soldati russi vengono fatti prigionieri. «E dicono solo una cosa - ha affermato - Non sanno perché sono qui».

Ore 7.00 - Otto giorni di guerra. Potenti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev e in altre città dell'Ucraina. Secondo la Bbc, almeno quattro forti esplosioni si sono registrate intorno alle 3.00 ora locale nella capitale, ma non è chiaro quali fossero gli obiettivi né se ci siano persone colpite. Così a Kiev nella notte sono tornate a suonare le sirene antiaeree con gli abitanti invitati a mettersi al riparo, come ha riportato l'agenzia Unian. I media locali hanno anche riferito di combattimenti alla periferia di Kiev. «Il nemico sta cercando di sfondare», ha scritto nelle scorse ore su Telegram il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko.

Ore 6.30 - Il Dipartimento di Stato americano ha invitato il presidente russo Vladimir Putin e il governo di Mosca a «porre fine a questo bagno di sangue» immediatamente e a ritirare le truppe dall' Ucraina: lo scrive lo stesso Dipartimento in un comunicato, secondo quanto riporta il Guardian.

Ore 6.10 - Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di aver lanciato una «guerra totale alla libertà dei media e alla verità» bloccando le testate giornalistiche indipendenti e impedendo ai russi di accedere alle notizie sull'invasione dell' Ucraina. Lo ha affermato in un comunicato il Dipartimento di Stato americano, secondo quanto riporta il Guardian.

⚡️A number of cities and towns in Ukraine, including Okhtyrka and Kharkiv sustained heavy damages after Russian shelling.



In Kharkiv, Russian strikes hit at least 3 schools, and Kharkiv’s Assumption Cathedral. In Okhtyrka, dozens of residential buildings were destroyed. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 3, 2022

Ore 6.00 - I bombardamenti russi su Kharkiv hanno colpito almeno tre scuole e la Cattedrale dell'Assunzione della città: lo riporta in un tweet il Kyiv Independent aggiungendo che gravi danni sono stati inflitti anche a Okhtyrka, dove decine di edifici residenziali sono stati distrutti.

Ore 5.00 - Un milione di persone sono fuggite dall' Ucraina da quando le forze russe hanno invaso il Paese: lo ha reso noto in un tweet l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati, Filippo Grandi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Marzo 2022, 07:52

