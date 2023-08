Prigozhin morto, Lukashenko: «Lo avevo messo in guardia». Putin: «Tutti i paramilitari dovranno giurare fedeltà». Il giallo della bomba sul jet precipitato

SCIA

La storia, un aereo precipitato con a bordo un potente odiato da altri potenti, lascia sempre una scia di dubbi, misteri e congetture. Nel caso del business jet Embraer Legacy 600 su cui viaggiava Yevgeny Prigozhin si va oltre. Non solo ancora non è chiaro cosa abbia causato lo schianto (una bomba posizionata a bordo, o un missile partito da un lanciarazzi dall'esercito russo, anche se questa seconda opzione è stata esclusa dal Pentagono), ma addirittura serpeggia ancora il dubbio che il proprietario della Wagner non fosse a bordo (anche se le parole di Putin sembrano allontanare questa ipotesi). Ieri è saltato fuori il primo sospettato: Artem Stepanov, ex azionista di Mtn Aero, la società proprietaria del jet, pilota di fiducia di Prigozhin. Mercoledì non era ai comandi, ma aveva avuto accesso al velivolo. Subito dopo, secondo Vchk Ogpu, canale Telegram con fonti vicine a polizia e militari russi, Stepanov è partito per la Kamatka (estremo oriente della Russia) e ora è ricercato. L'assistente di volo, una delle dieci vittime, Kristina Raspopova, nell'ultimo messaggio inviato ai familiari prima del decollo aveva scritto: «Siamo in ritardo perché stanno facendo delle riparazioni all'aereo». Più che a un'avaria, questo fa pensare piuttosto a qualcuno che è salito a bordo e ha posizionato un ordigno. Addirittura si ipotizza che la bomba fosse nascosta in una cassa di vino. Determinare se la causa dello schianto sia stata un ordigno piazzato sotto il carrello, o un missile lanciato dalla difesa antiaerea russa, ha una valenza enorme. Nel primo caso - la bomba - i mandanti possono essere molti, dagli ucraini ai servizi segreti russi, fino a oligarchi nemici di Prigozhin; nel secondo, può essere solo un'azione voluta da Putin o da frange delle forze armate (va ricordato che durante l'ammutinamento la Wagner uccise 13 militari dell'esercito regolare). Ieri sera il Pentagono ha escluso che l'aereo sia stato abbattuto da un missile terra-aria.



Perché c'è chi pensa possa essere tutta una messinscena e che Prigozhin non fosse a bordo? Prima di tutto c'è il mistero dell'altro aereo, sempre nella disponibilità della Wagner, che è arrivato a destinazione; Prigozhin normalmente aveva decine di passaporti con identità diverse e travestimenti che usava spesso.

