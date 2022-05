Guerra, la diretta oggi 22 maggio. Negoziatore russo: no allo scambio tra Azov e l'oligarca. Zelensky ringrazia Draghi

Guerra in Ucraina, oggi 22 maggio, 88° giorno dell'aggressione russa, tengono banco lo scambio di prigionieri e ripresa dei negoziati. E se proprio dall’epilogo della storia dell’acciaieria Azovstal ricominciasse il percorso dei negoziati tra Ucraina e Russia? Possibile che una delle pagine più cruente e drammatiche di questo conflitto preceda la ripresa del dialogo? Alcuni segnali di ieri sembravano dire il contrario. I russi, senza troppa fantasia, hanno accelerato sulla propaganda, diffondendo le immagini dei soldati dell’Azov, dopo la resa, che sfilano seminudi, in modo da mostrare i tatuaggi di alcuni di loro con simboli nazisti.

Il leader dei separatisti filorussi del Donetsk, Denis Pushlin, ha minacciato: «Un processo dei combattenti ucraini dell’Azovstal davanti a un tribunale russo sarà inevitabile perché lo chiedono i cittadini». La Duma, il parlamento della Federazione, ha chiesto di considerarli terroristi e anche i comandanti dell’Azov sono stati portati in città sotto il controllo russo. Così naufraga l’ipotesi dello scambio di prigionieri che era alla base dell’intesa sulla resa degli ultimi combattenti di Mariupol. Anche Zelensky, preoccupato, ha fatto sapere: «La ripresa dei negoziati avverrà solo se i russi salveranno la vita dei difensori di Mariupol. Senza scambio di prigionieri, non ci sarà nessuna trattativa».

VENTO

Eppure, con il passare delle ore, dopo lo sfogo delle rispettive propagande, il vento è cambiato. Mosca, ad esempio, ha ricominciato a parlare di trattativa sulla sorte degli Azov. Ha detto in una conferenza stampa a Donetsk il negoziatore russo che guida la commissione Affari Esteri della Duma, Leonid Slutsky: «C’è la possibilità di uno scambio con Viktor Medvedchuk». Si tratta dell’oligarca ucraino filo russo arrestato un mese fa dai servizi segreti ucraini. Lo stesso Slutsky ha poi provato a frenare su Telegram, spiegando che si è trattato di «una citazione presa fuori contesto». «In ogni caso - ha aggiunto - sarà deciso nelle sedi appropriate da coloro che ne hanno le competenze».

NUMERI

Stando ai dati dei russi, che però forse sono sovradimensionati per aumentare la posta ma anche per giustificare come mai per 86 giorni non sono riusciti a entrare nelle acciaierie, sono oltre 2.400 i soldati presi prigionieri a Mariupol. In che termini potrà avvenire lo scambio? Coinvolgerà anche i capi dell’Azov, a partire dal comandante Denis Prokopenko? Ad oggi non ci sono termini definiti, ma è evidente che in questi casi uno non vale uno. Medvedchuk, l’oligarca amico di Putin, non è equivalente a un singolo soldato semplice di Mariupol; e per Prokopenko i russi non si accontenteranno di un solo militare. In serata anche Zelensky ha usato frasi che fanno balenare margini di manovra: «I negoziati con la Russia sono possibili, in quanto è stata rispettata la condizione posta e le vite dei difensori di Mariupol sono state preservate».

Il quadro di un accordo sul cessate il fuoco - emerso prima dell’interruzione dei negozianti - prevede anche un sistema di Paesi garanti che tutelino la sicurezza dell’Ucraina. Su questo Zelensky ha però precisato: «Stiamo prendendo in considerazione una cerchia di garanti della nostra sicurezza tra Paesi partner fidati. Stiamo sviluppando questo progetto (un accordo di pace) con loro. Qualcosa ci piace, qualcosa no. Noi ucraini vogliamo troppo, loro come europei sono troppo scettici. Nel mezzo troveremo la risposta. Vogliamo un accordo internazionale approvato dai parlamenti dei Paesi garanti. Ma senza la Russia. Bucha ha cambiato alcune cose. Il tempo cambia le cose».

Zelensky ha insistito sulla necessità di riconoscere all’Ucraina rapidamente lo status di Paese candidato a entrare nell’Unione europea. Ricapitolando: l’ordine di cessare di combattere inviato da Kiev, venerdì scorso, agli ultimi militari rimasti nell’Azovstal serviva ad applicare un accordo, raggiunto grazie alla mediazione di altri Paesi, in base al quale i russi si sono impegnati a garantire la sicurezza dei soldati che si sono arresi. E a procedere a uno scambio di prigionieri, restituendo gli Azov all’Ucraina (o consegnandoli a un Paese terzo). Se questo spinoso ed accidentato percorso sarà completato, allora i negoziati potranno riprendere. Sarà comunque difficile ipotizzare che Putin, dopo avere preso Mariupol, possa accettare di rinunciare al Donbass. «Ma 700.000 soldati stanno difendendo l’Ucraina» ha ricordato Zelensky, un modo per dire che anche ai russi conviene trovare una via di uscita. Menduza, quotidiano on line, ha intervistato Rusian Leviev, fondatore in Russia del gruppo di giornalisti investigativi Cit.

Leviev spiega: «Molto probabilmente ora si terranno i processi dimostrativi dei prigionieri di Azov e dei marines ucraini che erano ad Azovstal», ma «tra circa un mese e mezzo o due, la parte ucraina lancerà una controffensiva su larga scala». I russi, sostiene Leviev, hanno una percentuale sempre più alta di rifiuti ad andare in Ucraina a combattere. Se è vero questo scenario, dunque anche a Mosca conviene sedersi al tavolo dei negoziati. Resta un presente fatto di bombardamenti, combattimenti, distruzioni, persone ferite e uccise. Ogni giorno. Nelle ultime ore (fonte ucraina) le bombe russe hanno causato 13 vittime nel Lugansk. Venti feriti a Izyum, nei pressi di Kharkiv. Un attacco missilistico a Odessa ha danneggiato un complesso industriale. Più in generale i combattimenti, nel Donbass, proseguono senza sosta.

Mariupol, le immagini dell'evacuazione dei civili dall'acciaieria Azvostal

LISTA

Sul fronte diplomatico, Mosca ha diffuso un nuovo elenco di 963 americani a cui viene vietato viaggiare in Russia. Si va da Biden a Morgan Freeman, da Kamala Harris al capo della Cia, William Burns, da Mark Zuckerberg (padre di Facebook) all’ex candidato alla presidenza John McCain (ma è improbabile che tenti di andare a Mosca visto che è morto nel 2018). Nella lista non c’è Trump. Sul nodo dell’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato ieri nuovi sviluppi. Il presidente turco Erdogan, che ha posto dei paletti, in una telefonata con la premier svedese, Magdalena Andersson, ha ribadito «le preoccupazioni riguardanti le attività dei gruppi terroristici del Pkk, delle Ypg e di Feto in Svezia: un Paese candidato alla Nato dovrebbe mettere fine al suo sostegno finanziario, politico e con le armi a tali gruppi». Discorso simile con il presidente finlandese Niinisto. Più tardi, Erdogan ha spiegato al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: «La Turchia non adotterà un atteggiamento positivo riguardo all’adesione di Svezia e Finlandia fino a quando questi due Paesi non si dimostreranno solidali».

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi 22 maggio

Ore 8.14 Trovati altri cadavere di civili a Bucha. Altri due civili uccisi dai russi sono stati trovati nel distretto di Bucha, nella regione di Kiev. Lo riporta l'Ukrainska Pravda, citando la Polizia della regione di Kiev. Ieri gli investigatori della polizia della regione di Kiev «hanno riesumato i corpi di due residenti del villaggio di Buzova. I civili furono uccisi dagli occupanti durante i combattimenti nella regione di Bucha», spiega la Polizia su Facebook. «Un'anziana - si spiega - è stata uccisa a fine febbraio durante i bombardamenti nel proprio cortile, e all'inizio di marzo, gli invasori hanno ucciso suo nipote 27enne. I parenti hanno seppellito i morti nel cimitero locale». La Polizia della regione di Kiev fa sapere di avere finora «già individuato ed esaminato 1290 corpi di cittadini morti durante i combattimenti nella regione».

Ore 8.05 Sanzioni efficaci. Il ministro dei Trasporti russo Vitaly Savelyev ha affermato che le sanzioni per la guerra in Ucraina hanno portato a seri problemi con la logistica in Russia, secondo quanto riporta il media in lingua russa Meduza. «Le sanzioni imposte oggi alla Federazione Russa hanno praticamente rotto tutta la logistica del nostro Paese. E siamo costretti a cercare nuovi corridoi logistici», ha detto Savelyev ai giornalisti durante una visita nella regione di Astrakhan. Secondo il ministro, le autorità russe risolveranno i problemi sorti con l'aiuto del corridoio di trasporto Nord-Sud, che attraversa i porti del Caspio di Astrakhan sul Volga.

Ore 8.03 Attacchi russi respinti. Nelle ultime 24 ore sui fronti di Donetsk e Luhansk gli ucraini hanno respinto nove attacchi. Lo riporta su Facebook lo Stato maggiore dell'esercito nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra. I militari hanno distrutto cinque carri armati, quattro sistemi di artiglieria, dieci unità di veicoli corazzati da combattimento e due veicoli. Le unità di difesa aerea hanno colpito un drone Orlan-10. L'antiaerea ha abbattuto due missili cruise, e l'areonautica ha distrutto dodici unità di equipaggiamento militare russo.

Ore 7.50 Missili russi su civili. Nella notte le truppe russe hanno sparato missili contro infrastrutture civili di un villaggio nel distretto di Vilna nella regione di Zaporizhzhia (nel sud dell' Ucraina), causando delle vittime. Lo fa sapere l'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia su Telegram, secondo quanto riporta l'Ukrainska Pravda. Secondo le prime informazioni, ci sono cittadini feriti.

Ore 7.40 I missili russi Iskander. Nella regione di Belgorod, i russi hanno schierato lanciatori del sistema missilistico operativo-tattico Iskander-M. Lo riporta su Facebook lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino nel suo ultimo aggiornamento sullo stato della guerra. L'esercito russo sta aumentando anche il sistema di basi logistiche e riparazioni.

Ore 7.10 Offensiva russa. Le forze nemiche russe si starebbero preparando a riprendere l'offensiva verso Slovyansk. Lo rende noto lo Stato Maggiore dell'e forze armate dell' Ucraina nel suo ultimo aggiornamento su Facebook. Gli occupanti avrebbero effettuato bombardamenti di artiglieria nelle aree degli insediamenti di Vernopil, Dibrivne e Dovhenke.

Ore 5.15 Truppe bielorusse rafforzate. Nel nord dell' Ucraina, «nelle direzioni Volyn e Polissya le unità delle forze armate della Repubblica di Bielorussia hanno intensificato la ricognizione ed è stato notato il dispiegamento di ulteriori mezzi di ricognizione elettronica nelle aree di confine della regione di Gomel». Lo evidenzia lo Stato maggiore delle Forze armate di Kiev nell'ultimo aggiornamento precisando che «c'è una minaccia di attacchi missilistici e aerei sul territorio dell' Ucraina dal territorio della Repubblica di Bielorussia». In generale, i russi proseguono «le azioni offensive nella zona dell'operazione orientale» e continuano a «lanciare missilistici e attacchi aerei sul territorio» ucraino, con un aumento «dell'intensità dell'uso dell'aviazione per distruggere le infrastrutture critiche degli insediamenti nella zona di combattimento attiva». In particolare, i russi continuano a bombardare a nord, «nelle regioni di Sumy e Chernihiv», ma anche ad est, «in direzione di Donetsk», dove «stanno cercando di sfondare la difesa» ucraina «e raggiungere i confini amministrativi della regione di Lugansk». Inoltre, nella regione russa di Belgorod, vicino al confine con l' Ucraina, i russi hanno «schierato i lanciatori del sistema missilistico operativo-tattico Iskander-M».

Ore 3.30 Duda in Ucraina. Il presidente polacco Andrzej Duda è in Ucraina e oggi terrà un discorso alla Verkhovna Rada di Kiev come primo capo di uno Stato estero dallo scoppio della guerra.. Lo rende noto la stessa presidenza con un tweet.





