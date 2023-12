«Ecco tre giocattoli da non comprare a Natale ai vostri figli, sono pericolosissimi», il consiglio per i genitori

di Redazione Web

Tom Bosworth, un avvocato statunitense specializzato in lesioni gravi e decessi, noto come Tommy the Lawyer su TikTok, ha recentemente condiviso con i suoi 210.000 follower un video in cui mette in guardia i genitori su tre giocattoli che ritiene estremamente pericolosi per i bambini.

Il suo intento è di fornire consigli legali e avvertimenti utili, e il video in questione ha raggiunto oltre 6,6 milioni di visualizzazioni.

L'elenco dei giocattoli sconsigliati

Il primo giocattolo che sconsiglia è rappresentato dalle perle d'acqua, spesso commercializzate con il marchio Orbeez.

Il secondo giocattolo da evitare sono quelli dotati di batterie a bottone di dimensioni ridotte. Bosworth avverte che queste batterie possono costituire una minaccia seria se ingerite accidentalmente da un bambino, in quanto possono incastrarsi nell'esofago o nella trachea. A causa della composizione chimica delle batterie a bottone, possono erodere l'esofago e perforare la trachea in pochi secondi o minuti.

Infine, l'avvocato americano consiglia di evitare le sdraiette inclinate destinate al sonno dei neonati. Tommy the Lawyer sottolinea che, nonostante siano stati ritirati dal mercato negli ultimi anni, alcune aziende hanno cercato modi creativi per continuare a venderli senza etichettarli come sdraiette inclinate per il sonno. Bosworth insiste sul fatto che i bambini dovrebbero sempre dormire appoggiati con la schiena su un piano, in posizione supina, per evitare rischi di asfissia posturale.

Il video ha scatenato una serie di reazioni da parte dei genitori, molti dei quali hanno condiviso le proprie esperienze e preoccupazioni relative a questi giocattoli pericolosi. Le testimonianze mettono in luce l'importanza di fare scelte oculate durante lo shopping natalizio, specialmente quando si tratta di giocattoli per i più piccoli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 15:21

