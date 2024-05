Marito e moglie con 19 anni di differenza, lei: «Ho 28 anni e lui 47, mio padre ha provato a fermarci ma ora è felice»

di Redazione web

Emily Stomatuk e Michael Justin raccontano il loro amore e il loro matrimonio su TikTok con 19 anni di differenza. Emily, infatti, ha 28 anni e Michael 47, si sono sposati solo l'anno scorso ma fanno coppia fissa ormai da cinque anni: si sono conosciuti quando lei aveva 23 anni e lui 42. Emily, in un video TikTok, ha raccontato l'inizio della loro relazione e il fatto che i genitori non fossero per nulla felici del matrimonio.

Il video TikTok di Emily Stomatuk

Emily Stomatuk, oltre a essere una content creator insieme al marito Michael Justin, è anche un'infermiera, anche se su TikTok, racconta più la sua vita di coppia. In un recente video, la ragazza ha raccontato la reazione dei genitori quando ha presentato loro il fidanzato di 19 anni più grande e, in seguito, ha annunciato il matrimonio. Emily ha spiegato: «I miei genitori avevano alcune preoccupazioni riguardo la tanta differenza di età tra me e Michael, non erano proprio contenti e non riuscivano ad accettarlo. Durante una discussione, mio papà mi disse "Ti abbiamo cresciuta meglio di così". Per me quella fu una vera e propria pugnalata al cuore. Le cose, fortunatamente, sono cambiate quando i miei genitori hanno conosciuto Michael perché, prima, lo vedevano solo come una specie di approfittatore. Quando ci hanno parlato e hanno capito le sue intenzioni serie, tutto è filato liscio come l'olio e, ora, gli vogliono davvero bene».

I commenti social

I video di Emily Stomatuk e Michael Justin collezionano anche più di 18 milioni di visualizzazioni e, di conseguenza, moltissimi commenti.

