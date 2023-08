Il tifone Khanun spaventa il Giappone: venti a 200 km all'ora, decine di migliaia di evacuati VIDEO

Il tifone Khanun si sta avvicinando alle isole di Okinawa (nel Giappone meridionale), dove le autorità locali hanno invitato piu di 760mila residenti a evacuare le proprie case per rifugiarsi in rifugi, istruzioni comunque non vincolanti. Il tifone, che sta colpendo l’Oceano Pacifico con venti fino a 180 km/h, dovrebbe colpire la contea in serata o durante la notte, prima di dirigersi verso la Cina orientale nel corso della settimana.

Il tifone Khanun spaventa il Giappone

Alle 15 ora locale di martedi, il tifone descritto come «potente» si trovava a 170 chilometri a sud-est di Naha, la capitale di Okinawa, secondo la Japan Meteorological Agency. Per Okinawa sono previsti forti venti e forti piogge, nonche onde alte fino a 12 metri. «Molte persone restano a casa perche la loro casa e costruita in cemento», ha spiegato un funzionario del dipartimento per la gestione dei disastri. «Ma chiediamo alle persone che vivono da sole o in case di legno in zone basse di prendere in considerazione l’idea di rifugiarsi prima che il tifone peggiori».



Più di 500 voli da o per Okinawa sono stati cancellati martedi e i servizi locali di traghetti e autobus sono stati sospesi prima dell’arrivo del tifone, ha riferito l’emittente statale NHK.

