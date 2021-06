Gemelle sposano lo stesso uomo dopo 10 anni insieme: «Stiamo provando a rimanere incinta nello stesso momento»

Due sorelle gemelle hanno sposato lo stesso uomo perché non riescono a stare lontane l'una dall'altra. Anna e Lucy DeCinque sono gemelle e vivono a Perth che dopo 10 anni di fidanzamento si sono sposate con lo stesso uomo, Ben Byrne, 37 anni. Protegonisti del reality Extreme Sister i tre hanno finalmente coronato il loro sogno d'amore.

«Vi amo tutte e due e farò quello che posso per rendervi felici», è quello che ha detto Ben alle sorelle per chiedere loro di sposarlo. Le due sorelle hanno anche provato a rimanere incinta nello stesso momento per poter condividere anche quella esperienza insieme. Le gemelle hanno ammesso: «Soffriamo di ansia da separazione non potremmo esistere l’una senza l’altra». Mangiano insieme, fanno la doccia insieme, vanno anche in bagno insieme non tollerando di poter vivere anche solo un attimo l'una senza l'altra.

La decisione del matrimonio è stata di Ben, lui ha accettato il rapporto a tre, ma amando entrambe le donne ha voluto ufficializzare e formalizzare l'unione.

