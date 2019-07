Gamba amputata sui pacchetti di sigarette, 60enne denuncia: «Quello sono io, ma non l'ho persa per il fumo»

Il padrone muore in un incidente, il cane lo aspetta in quel punto da un anno e mezzo

Venerdì 19 Luglio 2019, 12:26

Le '' poste sui, per mettere in guardia i consumatori dai pericoli derivanti dal fumo, sono indubbiamente di grande impatto. Peccato che, in diversi casi, si tratti didi essere finiti sui pacchetti di sigarette, e che le malattie causate dal fumo non c'entrino nulla.L'ultimo caso, in ordine cronologico, è quello di unche ha dovuto subire l'e che si è riconosciuto in uno scatto scelto per avvertire i fumatori dei rischi per la salute. «Il fumo ostruisce le arterie», si legge nel messaggio a corredo dell'immagine choc. Come riporta l'Independent , l'uomo ha scoperto quasi per caso di essere stato usato sui pacchetti di sigarette: ad accorgersene è stato un figlio durante un viaggio in Lussemburgo.Il 60enne, residente da tempo in Francia, ha denunciato l'utilizzo improprio della sua stessa immagine: «Quello sono io, ma ilnon c'entra. Ho perso una gamba in seguito ad unasubita nel 1997 in Albania». La foto, invece, sarebbe stata scattata in un ospedale di, dove l'uomo era stato ricoverato per verificare la possibilità di impiantare una protesi artificiale. L'uomo, la cui identità non è stata rivelata, ha annunciato di voler ricorrere alle vie legali e il suo avvocato ha spiegato: «Non è accettabile che una persona, senza il proprio consenso, venga raffigurata sui pacchetti di sigarette diffusi in tutta l'Unione Europea. Il mio cliente si sente tradito e oltraggiato nella dignità, la sua disabilità non può essere strumentalizzata».Non si tratta, comunque, di un caso isolato. Le immagini choc scelte per avvertire sui pericoli del fumo, molto spesso, raffigurano pazienti affetti da gravi patologie o sottoposti ad interventi molto delicati, ma per altri motivi. In passato, ad esempio, uno spagnolo ha denunciato di essere lui l'uomo intubato e finito sui pacchetti di sigarette, anche se si trattava di un'operazione dovuta ad altre patologie, non connesse col fumo