Gabbiano mangia uno scoiattolo, il video del banchetto diventa virale

Se il tuo scoiattolo è scappato, potrebbe essere stato divorato da un gabbiano. Il video diventato virale su TikTok mostra un gabbiano ingoiare un piccolo scoiattolo intero, la cui coda fuori esce dal becco del volatile.

La folta coda del roditore è l'ultima immagine con cui ci lascia il gabbiano prima di volare via, sazio e soddisfatto come un predatore che scappa dalla scena di un crimine che rivendica con fierezza.

Dopo che il video di un minuto è stato pubblicato su TikTok, alcune persone hanno ipotizzato che lo scoiattolo fosse probabilmente già morto in quanto non sembrava combattere molto.

Altri, invece, sono rimasti semplicemente scioccati dallo spettacolo.

Derrek Smith ha aggiunto: «Gli uccelli sono dinosauri moderni. Restano selvaggi».

Il Telegraph, che ha ripubblicato il video, non è stato in grado di verificare esattamente in quale parte del mondo lo scoiattolo sia stato mangiato o se il volatile sia stato in grado di digerire con successo l'animaletto.

I gabbiani sono mangiatori indiscriminati, dediti al banchetto di ratti, pesci, insetti, altri uccelli e piccoli mammiferi. Sono anche famosi per i bombardamenti predatori in picchiata di persone che si godono patatine o gelati durante le loro vacanze nelle città di mare britanniche.

Mentre in Italia, vivono indisturbati anche nel centro di grandi città, Capitale compresa.

