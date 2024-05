Francesco Chiofalo, rabbia dopo l'intervento: «Ecco perché non faccio vedere gli occhi»

di Cristina Siciliano

Francesco Chiofalo dice basta alle critiche. L'ex volto di Temptation Island che, nelle scorse settimane si è sottoposto alla cheratopigmentazione, cioè l'intervento chirurgico per cambiare colore degli occhi: da color nocciola a color azzurro, ha deciso di non mostrare il risultato dell'intervento sui social. «Io gli occhi per ora non li faccio vedere, per un semplice motivo - ha sottolineato nelle sue Instagram stories -. Perché mi tempestate di insulti».

Francesco Chiofalo dopo l’operazione agli occhi: «Ho ricevuto pesanti insulti a livello personale, nessuno ha il diritto di farlo»

Le parole di Francesco Chiofalo

«Nell'ultimo periodo ho ricevuto minacce di morte, insulti sul mio profilo, a livello personale, a livello fisico, body shaming, me ne avete scritte di tutti i colori - ha spiegato Francesco Chiofalo nelle sue Instagram stories -.

«Se adesso facessi vedere il colore dei miei occhi, il risultato dell'intervento, sarei sommerso di insulti e, in questo momento sono un po' provato e sinceramente non mi va - ha continuato -. Quindi per ora gli occhi non li faccio vedere. Nelle storie giro con gli occhiali da sole e quando mi sentirò pronto vi farò vedere il risultato dell'intervento di cambio colore agli occhi. Ma per ora no».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 15:58

