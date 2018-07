Brasile-Belgio stasera alle 20: Neymar a caccia della semifinale

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unae un, fino ad un massimo di 3000 euro, per ilper l'eccessiva emozione in seguito all'eventuale. Una promozione decisamente bizzarra, quella di una piccola agenzia funebre belga, in vista della grande sfida coldi questa sera.La curiosa iniziativa dedicata ai tifosi delè diventata virale sui social: a spiegarla è lo stesso proprietario dell'azienda funebre,. «In caso di vittoria dei nostri Diavoli Rossi, l'impresa funebre Centre Ardenne offre al primo tifoso che morirà dopo la partita e che viva nel raggio di 50 chilometri», si legge nel post pubblicato su Facebook. Titeaux ha anche mostrato foto della bara 'celebrativa', dipinta ovviamente di rosso e con disegni di palloni e altri dettagli come tribune e reti delle porte. Siamo sicuri che piacerà davvero ai tifosi di calcio e della nazionale belga?