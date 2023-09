Fulmine colpisce e uccide due persone in spiaggia, turista riprende tutta la scena: il video choc turis

di Redazione web

Colpite da un fulmine e morte sul colpo. Questa la fine orribile di due persone sorprese da una tempesta mentre erano in spiaggia. Il momento della tragedia è stato immortalato in un video da un turista ed è diventato rapidamente condiviso in tutto il mondo.

Fulminati in spiaggia

La probabilità che un fulmine colpisca e uccida è una su un milione, come dichiarato dalla National and Oceanic Atmospheric Administration sulla base di studi condotti negli Stati Uniti, ma può variare a seconda del tipo di tempesta o dell'ambiente. Nella remota possibilità che questo accada, il 90% delle vittime sopravvive all'impatto. Purtroppo, due persone sulla playa de Aquila, Michoacán, in Messico, non hanno avuto la stessa fortuna.

🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Fue captado el momento exacto en el que una mujer y un vendedor de hamacas muren al instante a causa de la caída de un rayo, en la playa de Aquila, Michoacán, México. pic.twitter.com/fQOiF2qGyH — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 19, 2023

Il video

Come si vede nelle immagini, una donna che stava camminando lungo la riva della spiaggia è stata colpita dal fulmine che, nel giro di pochi secondi è tornato alla carica, avanzando verso l'uomo che la precedeva. Dopo l'impatto, entrambi sono caduti a terra, la donna è morta sul colpo, mentre l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Tuttavia, nonostante gli sforzi degli operatori sanitari per mantenere in vita l’uomo, anche lui è morto poco dopo.

