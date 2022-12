Francia-Marocco, scontri tra tifosi dopo la partita: ragazzo di 14 anni investito e ucciso da un'auto, caccia al pirata

Violenti scontri in Francia al termine della semifinale dei Mondiali che ha visto in campo Francia-Marocco. Dopo il fischio finale, in diverse zone del paese si sono verificati episodi di violenza in strada, in particolare a Montpellier. Qui un ragazzo di 14 anni è stato travolto da un'auto ed è morto per le conseguenze delle sue ferite dopo il ricovero in ospedale. Ad annunciarlo è stata la prefettura del dipartimento del Hérault.

Qatargate, Francesco Giorgi (compagno di Eva Kaili) confessa: era lui a gestire i soldi in contanti

Tifosi marocchini picchiati in strada: calci e pugni da estremisti di destra

Caccia all'uomo

Secondo quanto riporta Bfmtv, il ragazzo sarebbe stato investito da un automobilista attualmente ricercato. Il veicolo è stato trovato dagli inquirenti e messo sotto sequestro. La vittima dell'incidente, trasferita in ospedale, è deceduta poco dopo essere stata sottoposta alle prime cure mediche. Secondo la deputata Nathalie Oziol come indicato su twitter, «i fatti sono avvenuti nel quartiere popolare di La Paillade, mentre la vittima aveva 14 anni. Questo evento sportivo - ha aggiunto - sta finendo in una tragedia assoluta».

Mass riots broke out in #France



Moroccan fans, upset by the defeat of their national team, began to destroy everything in their path. The police are forced to use special means.



In Montpellier, the fans tried to rip the French flag from the car. The result is in the last video. pic.twitter.com/aE1ZH45S5m — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2022

La festa a Parigi

Sono circa 25.000 le persone che si sono riunite ieri sera a Parigi sugli Champs-Elysées, il celebre viale tra Place de la Concorde e l'Arco di Trionfo, dopo la vittoria della Francia contro il Marocco nelle semifinali dei Mondiali di calcio del Qatar. È quanto riferisce la polizia francese, precisando che in totale, tra Parigi e il suo hinterland, sono scattati 167 fermi, di cui 145 nel centro della capitale. Sempre a Parigi, 40 persone vicine all'ultradestra sono state fermate per «riunone in gruppo con l'obiettivo di perpetrare violenze» e porto d'armi vietato. A livello nazionale (senza l'agglomerato parigino) la polizia parla di 95 fermi e cinque poliziotti feriti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 09:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA