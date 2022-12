Tifosi marocchini picchiati in strada: calci e pugni da estremisti di destra

di Redazione Web

La favola del Marocco ai Mondiali in Qatar è accompagnata dai festeggiamenti sparsi in tutta Italia. In molte città italiane, dopo la vittoria con Spagna e Portogallo, è scoppiata la festa in strada. Ma proprio come a Verona, anche a La Spezia si registra un fatto di cronaca increscioso. Giovani di estrema destra avrebbero aggredito i tifosi marocchini dopo il successo contro il Portogallo a Qatar 2022.

A una settimana di distanza dalle violenze registrate a Verona, ecco segnalata un'altra aggressione in strada documentata da un video che circola in rete. Sabato 10 dicembre, al triplice fischio di Marocco - Portogallo, in Italia è iniziata la festa nelle strade italiane. Nel filmato si possono vedere dei ragazzi incappucciati, armati di cinte, picchiare con calci e pugni i coetanei tifosi del Marocco. Una violenza gratuita che ha visto scagliarsi anche quattro aggressori contro un'unica persona.

Nel filmato, girato da un testimone, si può anche sentire un aggressore urlare «CasaPound», un modo per rivendicarte la matrice dell'aggressione. Un episodio che, tuttavia, è ancora al vaglio dei carabinieri che, interpellati da Fanpage non hanno confermato, né smentito il coinvolgimento della frangia di estremisti, aggiungendo che al momento non sono ancora pervenute denunce e che le indagini, sono scattate dopo la visione del filmato.

