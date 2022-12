«I tifosi del Marocco che festeggiano? Scimmie urlatrici»: bufera su un consigliere della Lega

di Redazione web

«Spero il Marocco venga eliminato dal Mondiale, così finalmente smetteremo di vedere scimmie urlatrici far casino per strada». Un post chiaramente razzista quello pubblicato il 7 dicembre scorso da Marco Fiori, consigliere comunale della Lega a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, pubblicato il giorno dopo la vittoria del Marocco che ha eliminato la Spagna e si è aggiudicato il passaggio al turno successivo ai mondiali di calcio in Qatar.

Post indecente

E sabato scorso, dopo l'ennesima vittoria, in cui la nazionale del Marocco ha vinto contro la squadra di Cristiano Ronaldo, il Portogallo, un nuovo post indecente: «Attenzione, previsti assembramenti di scimmie urlatrici anche stasera», scrive ancora Marco Fiori. A denunciare le frasi razziste è lo stesso sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad che posta i due screenshot del profilo Facebook di Fiori e commenta: «Non so se a una persona, a qualsiasi persona, capace di scrivere cose come queste debba essere rivolta più indignazione o pietà umana».

🇲🇦😔 Los mensajes racistas de Marco Fiori, concejal de la Liga de Salvini, tras las fiestas de los hinchas marroquíes: “Mono aullador no es una ofensa...”#MAR #FIFAWorldCup #Qatar2022 #UniversoMundial https://t.co/s5CDJ3BKk0 — Diario AS (@diarioas) December 12, 2022

