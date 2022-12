Francia-Marocco, scontri tra tifosi dopo la partita: ragazzo di 14 anni investito e ucciso da un'auto, caccia al pirata

(LaPresse) A Montpellier, nel sud della Francia, un'auto ha "colpito violentemente" e ucciso un ragazzo di 14 anni mentre le persone nella serata di ieri festeggiavano la vittoria della Francia contro il Marocco nella semifinale della Coppa del Mondo in Qatar.

<h2>L'investitore è scappato</h2>

Il ragazzo, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato portato d'urgenza in ospedale ed è morto per le ferite riportate. Nel video, il momento dell'investimento.

