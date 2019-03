Perde a Fortnite e picchia il figlio di 11 mesi, 24enne condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Un papà di Valenciennes, in Francia, è stato condannato a tre anni di carcere per averil figlio di appena 11 mesi perché fuori di sé dopo avero che sta spopolando tra i giovani. Il 24enne ha detto di aver ferito il figlio involontariamente, ma a nulla sono valse le giustificazioni.Pare che il giovane papà non fosse nuovo a questo tipo di abusi, motivo per cui i giudici non hanno creduto alla sua versione. L'uomo ha detto che il figlio era accanto a lui quando ha gettato via il controller e, accidentalmente, è stato colpito. A incastrarlo è stata l'analisi del medico sul corpo del bimbo e la versione contrastante della compagna che ha detto, invece, che il figlio si era fatto male sbattendo contro le sbarre del lettino.Il papà ora finirà in carcere ma il bambino non è stato allontanato dalla famiglia, resterà con la mamma ad attendere che suo padre uscirà di prigione.