Lasciano morire la figlia di 2 anni di fame, sul corpo della bambina fratture e bruciature di sigarette

Ultimo aggiornamento: 15:52

La piccola Nahiara è arrvata in ospedale con evidenti segni di percosse: aveva il naso rotto, varie fratture in tutto il corpo, era malnutrita e aveva segni di bruciature di sigaretta. I medici hanno tentato di tutto per salvarla, ma le sue condizioni erano veramente disperate.Responsabili della tragedia sembrano essere i suoi genitori. Il 28enne Miguel Angel Cristo e la sua compagna, infatti, entrambi di Paranà, in Argentina, si sono accaniti sulla piccola più volte fino ad ucciderla. A chiamare i soccorsi è stato proprio il padre, dicendo che la bimba era caduta e aveva perso i sensi. I medici hanno impiegato molto poco a capire che la situazione era molto grave e che era stato tutt'altro che un incidente.Le analisi sul corpicino hanno mostrato anche gravi segni di malnutrizione, come riporta la stampa locale, che avevano causato alla piccola gravi problemi ai suoi organi interni. I due genitori negano ogni forma di violenza e si accusano l'un l'altra degli abusi, entrambi si trovano in carcere e sono ora in attesa di processo.