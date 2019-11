Fidanzato geloso abusa per mesi della sua compagna: «Le ha messo la testa nell'olio bollente per punirla»

Professore di storia uccide e smembra una ex studentessa, trovato con le braccia della 24enne nello zaino

Domenica 10 Novembre 2019, 23:25

Colto da un raptus diafferra lae. Freddie McPherson, 21 anni, del Kent, ha sottoposto la sua fidanzata per mesi a numerosila scherniva per il suo aspetto fisico, le controllava il telefono, le impediva di uscire per la gelosia e la picchiava ripetutamente.Per mesi ha detto alla ragazza che si sarebbe dovuta uccidere, che era una nullità, ma non le lasciava modo di allontanarsi o di avere contatti con l'esterno. Geloso in modo maniacale è arrivato anche a tentare di soffocarla durante una delle tante violente liti. In uno dei suoi raptus ha afferrato la sua testa e l'ha messa dentro una pentola di olio bollente.Dopo mesi però la giovane è riuscita a lanciare un allarme e il suo aguzzino è stato arrestato e condannato a due anni e tre mesi di carcere, in più sottoposto a un ordine restrittivo di dieci anni. La ragazza, che ora è in terapia, si sta però battendo per tutelare le donne vittime di violenza domestica.