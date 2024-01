«La mia fidanzata è invidiosa del mio successo e io non la sopporto più»

di Redazione web

Quando si vive una relazione amorosa, teoricamente, il partner dovrebbe essere felice e godere dei successi del compagno o della compagna, e non esserne geloso. Tuttavia, alcune volte, può capitare che fidanzato e fidanzata entrino in competizione e, quindi, cerchino sempre di fare a gara con l'altro. Così, sta capitando al ragazzo che si è sfogato con l'esperta dell'amore, Jane O'Gorman. Ecco il consiglio della terapeuta.

La vicenda

Jane O'Gorman, l'esperta dell'amore che tiene la sua rubrica nel Daily Star, ha ricevuto la lettera di un fidanzato che le raccontava: «La mia ragazza ha un serio problema con il mio successo. L'ho superata in termini di stipendio e status ma ogni volta che discutiamo del mio lavoro (io mi occupo di intrattenimento) lei pensa che non ci sia nulla di importante. Io le racconto dei miei successi e delle mie soddisfazioni e lei è invidiosa e non mi ascolta nemmeno. Conta solo il suo lavoro (nel campo dell'istruzione). Non capisco perché goda nel farmi stare male. Io, però, la devo sempre ascoltare quando comincia con frasi del tipo "povera me quanto duro lavoro che mi spetta e che male che vengo pagata". Ci considero una squadra e trovo irritante che lei sia così negativa riguardo alla mia professione. È ingiusto, non dovrebbe essere così. Ma qual è il suo problema?»

«Il mio fidanzato mi ha detto che la sua ex era più brava di me a letto... la mia autostima è a zero»

Il consiglio di Jane O'Gorman

Dopo avere letto lo sfogo del ragazzo, Jane O'Gorman ha risposto in questo modo: «Non puoi lasciare che lei, con la sua negatività, indebolisca la tua fiducia o cerchi di tenerti legato a lei per forza, soprattutto se il tuo stipendio più alto ti offre uno stile di vita migliore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA